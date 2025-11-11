Noboa confirma el traslado del exasambleísta Pablo Muentes a la cárcel del Encuentro

El presidente Daniel Noboa confirmó, este lunes 10 de noviembre de 2025, el traslado del exasambleísta Pablo Muentes a la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, ubicada en Santa Elena.

El exlegislador, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Purga, fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad.

El mandatario difundió en su cuenta de X una fotografía en la que se observa a Muentes rapado, vestido con el uniforme anaranjado de los reclusos y escoltado por un agente policial.

“Creyeron que el ‘Encuentro’ era solo una palabra y que seguirían siendo intocables. Pero este ya no es el Ecuador de antes. Bienvenidos”, escribió Noboa.

Muentes, exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC), fue sentenciado el 3 de marzo de 2025 por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a 13 años y cuatro meses de prisión por su participación en una estructura delictiva dedicada a la manipulación de procesos judiciales en Guayas.

El jefe de Estado también confirmó que junto a Muentes fueron trasladados otros cabecillas criminales a la misma prisión, entre ellos alias ‘Invisible’, sentenciado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

El Mandatario también confirmó el traslado de alias ‘Palanqueta’, alias ‘Monstruo de Machala’ y alias ‘Mangajo’, vinculados a delitos sexuales.

El lunes 10 de noviembre, Noboa confirmó el traslado de 300 privados de libertad. Ellos fueron reubicados desde diferentes cárceles del país hacia la prisión del Encuentro.

Entre los trasladados también se encuentra el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple sentencias en firme por corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos, además de una condena de primera instancia por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí.