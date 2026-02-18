Mario Godoy renunció a la presidencia de la Judicatura, en medio del juicio político

Mario Godoy renunció a la presidencia del Consejo de la Judicatura, este miércoles 18 de febrero de 2026, previo a la instalación del Pleno de la Asamblea donde se tratará su juicio político.

"Hoy he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente del Consejo de la Judicatura. Ha sido un honor servir a la institución y al país en esta alta responsabilidad", escribió en sus redes sociales.

La renuncia de Godoy se dio a menos de dos horas de que el Pleno de la Asamblea se reúna para debatir el juicio político contra Godoy. Esa convocatoria está prevista para las 10:00.

Con la renuncia de Godoy, en esta sesión solo se decidirá si él es o no censurado políticamente, pues ya no cabe tratar la destitución.

Se remitió la carta de renuncia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al presidente de la Asamblea, Niels Olsen. Godoy estuvo al frente de la Judicatura un año y siete meses. "

Cpccs admite terna para elegir al nuevo vocal suplente de la CJ

"Asumí esta alta dignidad con la convicción de que era posible impulsar una transformación profunda del sistema de justicia. Sin embargo, la coyuntura política actual, evidencia que los intereses y cálculos partidistas, han adquirido una fuerza que supera la voluntad de servicio y los grandes esfuerzos institucionales realizados", escribió Godoy en su carta.

"Cuando las agendas particulares y las presiones externas se imponen sobre la planificación técnica y el compromiso con el Estado de derecho, se debilita la posibilidad de ejecutar las reformas estructurales que el país demanda", añadió.

"Creo firmemente que la institucionalidad debe estar por encima de cualquier persona y que, cuando las condiciones políticas impiden avanzar con coherencia y responsabilidad, corresponde actuar con consecuencia", dijo también en su carta.