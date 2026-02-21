Ministerio del Interior y Segura EP sellan convenio para coordinar seguridad en Guayaquil
Acuerdo de cinco años busca integrar videovigilancia y respuesta policial eficiente.
Autoridades de Interior y Segura EP firman pacto de cooperación.
Segura EP
Compartir
Actualizada:
21 feb 2026 - 17:15
El Ministerio del Interior y Segura EP firmaron un Convenio Marco de Cooperación para reforzar la seguridad ciudadana en Guayaquil. El acuerdo, con vigencia de cinco años, permitirá integrar monitoreo y patrullaje conjunto.
La alianza articulará la videovigilancia con la Policía Nacional, para agilizar alertas y respuesta en territorio. Participarán más de 700 policías junto a personal municipal en operativos coordinados.
El convenio incluye el despliegue de 146 vehículos con presencia conjunta de policías y agentes de Segura EP, además de la integración de centros de monitoreo para atención de emergencias.
Las autoridades señalaron que la medida busca reducir tiempos de reacción ante delitos y eventos críticos. También se prevé trasladar el centro de almacenamiento de datos a Guayaquil bajo control institucional.
Compartir