Pabel Muñoz queda libre para postular con otro partido tras suspensión del Movimiento Amigo

El CNE libera a los precandidatos de Amigo y el Partido Socialista negocia con la RC

El director nacional de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos González, confirmó que el Movimiento Amigo pidió dar de baja los formularios de precandidaturas registrados durante sus elecciones internas.

Con esta decisión, las personas que constaban como precandidatas dejan de estar vinculadas a esa organización política dentro del sistema electoral.

Según explicó el funcionario, la eliminación de estos formularios habilita a los precandidatos para participar en otros movimientos o partidos políticos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la ley.

Pabel Muñoz podría participar con otra organización política

Consultado sobre el caso del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, González señaló que, una vez eliminados los formularios, sí podría ser precandidato por otra organización política.

No obstante, precisó que cada aspirante deberá superar la revisión de requisitos, prohibiciones e inhabilidades previstas en la normativa electoral antes de una eventual inscripción.

¿Por qué era necesario eliminar los formularios?

El director del CNE explicó que el sistema electoral bloquea automáticamente a una persona cuando ya consta como precandidata de una organización política.

Por ello, el pedido del Movimiento Amigo buscó eliminar esos registros para que sus exprecandidatos puedan ser incluidos en los procesos internos de otras organizaciones sin que exista una restricción técnica durante la inscripción.

Las reglas cambian en caso de alianzas

González también recordó que, cuando una candidatura forma parte de una alianza política, la normativa exige que la precandidatura anterior haya sido dejada sin efecto para poder integrarse a una nueva organización.

Añadió que este procedimiento forma parte del proceso interno de conformación de alianzas antes de la inscripción definitiva de candidaturas para las elecciones seccionales.

Partido Socialista mantiene conversaciones con Revolución Ciudadana

Por su parte, el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, confirmó que mantiene conversaciones con dirigentes de la Revolución Ciudadana, además de otras organizaciones políticas.

Indicó que los diálogos se desarrollan en varias provincias del país y que forman parte del análisis previo a la definición de alianzas electorales.

No descartan recibir nuevas precandidaturas

Vallejo aseguró que el Partido Socialista no descarta la posibilidad de incorporar precandidaturas provenientes de otras organizaciones políticas, incluida la Revolución Ciudadana.

Sin embargo, aclaró que cualquier decisión deberá ser adoptada por los organismos internos del partido y luego comunicada oficialmente.

Preocupación por una posible suspensión

Durante su intervención, el dirigente socialista manifestó que existe preocupación dentro de su organización ante la posibilidad de enfrentar un proceso similar al ocurrido con otros movimientos políticos.

Según indicó, el partido continuará evaluando el escenario electoral mientras avanza el proceso de conformación de alianzas en distintas provincias.

Vallejo señaló que las definiciones sobre posibles alianzas y candidaturas se adoptarán provincia por provincia, luego de consultar a la militancia y a los órganos de decisión del partido.

Precisó que estas resoluciones deberán concretarse antes del cierre del calendario previsto para la inscripción de candidaturas, conforme a los plazos establecidos por el CNE.