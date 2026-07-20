CNE hace afectiva la suspensión del Movimiento Amigo, ordenada por el TCE

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó la suspensión temporal del Movimiento Amigo, ordenada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La decisión se tomó en la sesión de Pleno de este lunes 20 de julio de 2026.

En la reunión el Pleno aceptó la decisión del TCE de suspender del Registro de Organizaciones y Movimientos Políticos al Movimiento Amigo por un lapso de nueve meses. Esa organización albergaba a las candidaturas de Revolución Ciudadana.

El TCE suspendió a Amigo por una denuncia presentada por el Fiscal General del Estado (subrogante), Leonardo Alarcón. En la querella se denunció que la organización política está siendo investigada por presuntos actos de corrupción relacionados con sus dirigentes.

>Elena Nájera, consejera del CNE, expresó sus reparos frente a la decisión, pues argumentó que la misma podría afectar los derechos de participación política.

Sin embargo, mencionó que el TCE no tiene potestad de decidir sobre el caso y solo debe acatar la medida del TCE en un plazo máximo de tres días.