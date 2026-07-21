CNE denuncia al movimiento Amigo ante el TCE en medio de investigación por lavado de activos

El proceso se suma a otro expediente que enfrenta la organización

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, denunció al exrepresentante legal del movimiento Amigo, Víctor Bravo; al actual representante legal, Francisco Loor; y al responsable del manejo económico, Luis Andrés Benites, por una presunta infracción electoral.

La denuncia sostiene que los representantes de la organización política habrían incumplido con la obligación de presentar los informes sobre las cuentas del movimiento, los aportes recibidos, su origen y la información relacionada con sus contribuyentes, conforme establece el Código de la Democracia.

TCE pidió aclarar la denuncia

El expediente fue asignado al juez electoral Guillermo Ortega, quien, mediante un auto de sustanciación emitido el 20 de julio de 2026, solicitó al CNE que complete y aclare la denuncia presentada.

El magistrado requirió que el organismo electoral detalle los fundamentos jurídicos de la acusación, los presuntos agravios ocasionados y las pruebas que respaldan los hechos denunciados.

El CNE dispone de 48 horas para atender ese requerimiento, caso contrario la causa podría ser archivada.

La denuncia se presentó antes del pedido de suspensión del movimiento

La acción judicial fue ingresada por el CNE el 15 de julio, un día antes de que el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, solicitara al TCE la suspensión temporal del movimiento Amigo por nueve meses, dentro de una investigación por un presunto caso de lavado de activos.

Ambos procesos son independientes, aunque se desarrollan en paralelo y mantienen al movimiento político bajo revisión en el ámbito electoral y judicial.

La infracción señalada por el CNE

La denuncia se fundamenta en el artículo 281, numeral 1, de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia), que contempla como infracción el incumplimiento en la presentación de los informes económicos y financieros exigidos a las organizaciones políticas.

De acuerdo con la normativa, estas obligaciones incluyen la entrega de información sobre el manejo económico de la organización, los aportes recibidos, la naturaleza de esos recursos y el listado de sus contribuyentes.

Posibles sanciones previstas en la ley

Si el Tribunal determina la existencia de la infracción, la legislación contempla distintas sanciones para los responsables.

Entre ellas figuran:

Multas económicas previstas en el Código de la Democracia.

previstas en el Código de la Democracia. Suspensión de los derechos de participación por un período de entre dos y cuatro años .

por un período de entre . Cancelación del registro de la organización política, cuando corresponda de acuerdo con la normativa aplicable.

El proceso continúa en el Tribunal Contencioso Electoral

Por el momento, el TCE aún no ha resuelto sobre el fondo del caso. Primero deberá verificar si la denuncia cumple con todos los requisitos legales para ser admitida a trámite, una vez que el CNE complete la información solicitada por el juez electoral.

La resolución que adopte el Tribunal definirá si el proceso continúa y si existen elementos suficientes para analizar la presunta infracción atribuida al movimiento Amigo y a sus representantes.