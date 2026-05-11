Unidad Popular demanda a Diana Atamaint ante el TCE en Ecuador

Unidad Popular presentó una queja contra la presidenta del CNE, Diana Atamaint, por dejar a la organización fuera de las elecciones.

El movimiento político Unidad Popular presentó este lunes 11 de mayo de 2026 un recurso de queja ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra Diana Atamaint, titular del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Giovanni Atarihuana, director del movimiento, precisó que la queja es por no responder dentro de los plazos legales a un recurso de corrección planteado por la organización política.

Según Atarihuana, la presidenta del organismo electoral habría suspendido en dos ocasiones las sesiones del pleno del CNE pese a contar con el quórum necesario para resolver el pedido.

Acusan afectación a derechos de participación

En el recurso presentado ante el organismo electoral, la organización sostiene que el presunto incumplimiento vulnera derechos relacionados con la participación política, el debido proceso y los principios de certeza y seguridad jurídica.

Por ello, solicitaron que Diana Atamaint sea sancionada conforme a la normativa electoral vigente.

Juez del TCE tramita la causa

La causa fue asignada al juez Patricio Maldonado, quien deberá analizar el recurso dentro del Tribunal Contencioso Electoral.

Además, Unidad Popular informó que el TCE solicitó aclarar y completar ciertos requisitos procesales, entre ellos el lugar de notificación para la presidenta del CNE.

La organización cuestionó este requerimiento y aseguró que la dirección institucional del Consejo Nacional Electoral ya consta dentro del escrito ingresado ante el tribunal.

Nuevo conflicto en el ámbito electoral

El caso se suma a las tensiones políticas y jurídicas que se mantienen alrededor de las actuaciones de los organismos electorales en Ecuador.

Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado oficialmente sobre el recurso de queja presentado por Unidad Popular ante el TCE.