Altercado entre presidente de la Asamblea Niels Olsen y Ricardo Patiño asambleísta de la RC

La mañana de este miércoles 17 de septiembre del 2025 se registró un altercado entre el presidente del Legislativo Niels Olsen y el asambleísta Ricardo Patiño de la Revolución Ciudadana.

El cruce de palabras se registró en el ingreso al Legislativo mientras la bancada opositora se dirigía a realizar una rueda de prensa y el presidente de la Asamblea ingresaba a recibir a los europarlamentarios que acompañaron la sesión en la sede legislativa.

El presidente Olsen denunció que ya son varios intentos por parte de los legisladores correístas de intentar 'generar caos' y se refirió al altercado con Patiño lo que tildó como un 'intento de no permitir' su ingreso a la Asamblea.

Olsen llamó a elevar el debate y sostuvo que el lugar para debatir los temas en los que no estén de acuerdo es el Pleno y no con 'actos inmaduros y ridiculeces' como obstaculizar el ingreso al Pleno.

Por su parte, Alfredo Serrano, asambleísta del PSC sostiene que las disputas personales han empañado el debate en el Pleno y que estas rencillas entre RC y ADN deben ser superadas y hablar de lo que realmente le interesa al país.

La víspera un acalorado debate entre el asambleísta Luis Fernando Torres sobre la eliminación del subsidio al diésel también molestó a la bancada correísta que entre gritos se opuso a la resolución que respaldaba mesas de diálogo.

Blasco Luna asambleísta de la RC advierte que si "se cree que la Asamblea Nacional es una hacienda" esto no va a funcionar.