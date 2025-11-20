Nataly Morillo designada como la nueva ministra de Gobierno en el Gabinete de Daniel Noboa

Asambleísta Nataly Morillo es la nueva ministra de Gobierno de Noboa

El presidente Daniel Noboa designó a la asambleísta de ADN, Nataly Morillo como la nueva ministra de Gobierno tras la declinación al cargo de Álvaro Rosero.

Morillo, antes de ser legisladora del movimiento ADN fue asambleísta del movimiento Construye, en los comicios nacionales anticipados de 2023.

La nueva Ministra de Gobierno asume hoy el cargo, luego de una trayectoria de más de una década en el ámbito de la comunicación y el servicio público.

¿Quién es Nataly Morillo?

La ministra Morillo es licenciada en Comunicación Social con mención en Periodismo Investigativo por la Universidad Politécnica Salesiana. Cuenta con un máster en Comunicación y Marketing Político y un diplomado en Marketing y Negocios Digitales.

Morillo inició su carrera como reportera en el diario HOY y posteriormente trabajó en Telerama Televisión, donde desempeñó funciones como coordinadora de noticias.

En el Estado empezó como servidora pública 1, el más bajo de los escalafones del servicio público, en la Secretaría General de Comunicación.

Además, ha dirigido áreas de comunicación en instituciones estratégicas como el Consejo Nacional Electoral, los ministerios de Transporte y Obras Públicas, Interior y Gobierno.

En 2022 se desempeñó además como asesora y jefa del Despacho del Ministerio del Interior, y posteriormente fue gerente nacional de Comunicación de CNT, una de las empresas públicas más relevantes del país.