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Política

Niels Olsen defiende sesiones fuera del Palacio Legislativo, cada una cuesta USD 30 000

Algunas de las sesiones en territorio se han desarrollado en Cuenca, Guayaquil y Machala. 

Niels Olsen, asambleísta electo de ADN, en entrevista con 24 Horas.

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Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

15 abr 2026 - 19:49

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El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, reveló que cada sesión que se realiza fuera de las instalaciones del Palacio Legislativo, le cuesta al país USD 30 000. 

Olsen justificó las sesiones en territorio asegurando que el objetivo es estar más cerca de la gente y que la gente esté más cerca de la Asamblea Nacional. 

Cuatro sesiones costaron USD 120 000

"Si eso es lo que cuesta estar más cerca de las personas, es lo que vamos a hacer”, resaltó. 

Entre el 9 y el 31 de marzo de este año, la Asamblea realizó cuatro viajes, lo que representó un gasto de USD 120 000.

En las últimas semanas, los legisladores han sesionado en Cuenca, Guayaquil y Machala.

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