¿Hasta cuándo se puede cambiar el domicilio electoral para las votaciones en Ecuador?

El CNE implementó una campaña de cambio de domicilio electoral para los comicios.

Los ecuatorianos volverán a las urnas el próximo domingo 29 de noviembre del 2026 como parte de las Elecciones Seccionales y del Cpccs de 2027.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) implementó una campaña de cambio de domicilio electoral para que la ciudadanía pueda cambiar su lugar de votación previo al sufragio.

Este trámite es indispensable para que los ciudadanos puedan votar cerca de su lugar de residencia.

El CNE estableció una campaña específica de 10 días y está vigente desde el pasado 8 de abril. El cambio de domicilio electoral estará disponible hasta el 17 de abril, para actualizar el padrón electoral.

¿Cómo hacer el cambio de domicilio electoral?

La ciudadanía podrá realizar el trámite de dos maneras:

En línea Puede hacerlo a través del portal oficial del CNE o utilizando la aplicación móvil desde cualquier parte del país. Presencial En las 24 Delegaciones Provinciales Electorales a nivel nacional y en las oficinas consulares para ecuatorianos en el exterior.

Requisitos para cambiar el domicilio electoral

Para completar el proceso, ya sea de forma física o digital, el usuario requiere los siguientes documentos:

Cédula de identidad original o pasaporte

original o pasaporte Planilla de un servicio básico

de un servicio básico No tener multas pendientes por procesos electorales anteriores.

Aunque el servicio de cambio de domicilio suele estar disponible de forma permanente, los trámites realizados después del 17 de abril de 2026 no se reflejarán para las votaciones de noviembre de 2026, sino para procesos electorales futuros.