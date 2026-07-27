Noboa amplía las funciones de la embajadora Andrea González en Europa

Andrea González se desempeña desde diciembre de 2025 com embajadora de Ecuador en Bélgica.

El presidente Daniel Noboa amplió las responsabilidades diplomáticas de Andrea González Nader al otorgarle dos nuevas funciones en Europa mediante los decretos ejecutivos 459 y 460, firmados este lunes 27 de julio de 2026.

A través del Decreto Ejecutivo 459, el mandatario designó a González como Jefa de Misión de la República del Ecuador ante la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Por su parte, el Decreto Ejecutivo 460 la nombra como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria Concurrente de la República del Ecuador ante el Gran Ducado de Luxemburgo, con sede en Bruselas, Reino de Bélgica.

Con estas designaciones, la diplomática, que ya ejercía como embajadora de Ecuador en Bélgica, amplía su representación en organismos e instancias europeas.

¿Quién es Andrea González?

Andrea González había sido nombrada inicialmente como embajadora en Bélgica mediante el Decreto Ejecutivo 257, emitido en diciembre de 2025.

Ella integraba la fórmula presidencial de Fernando Villavicencio, quien fue asesinado en Quito el 9 de agosto de 2023, días antes de las elecciones generales.

Tras ese crimen, la candidatura presidencial fue asumida por el periodista Cristhian Zurita, quien finalizó en el tercer lugar de los comicios.

Posteriormente, en 2024, Andrea González participó como candidata a la Presidencia de la República por el partido Sociedad Patriótica, liderado por el expresidente Lucio Gutiérrez.