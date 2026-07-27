Trump afirma que hay 'buenas probabilidades' de alcanzar un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista este lunes 27 de julio 2026 de sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán.

Después de que ambas partes mantuvieran un cese de las hostilidades por tercera jornada consecutiva.

Los combates están en pausa desde el sábado, después de que Estados Unidos retomara los bombardeos contra Irán en el marco de la lucha con la república islámica por el control del estrecho de Ormuz, que descarriló un alto al fuego.

El mandatario estadounidense declaró su optimismo con respecto a la reanudación de las negociaciones diplomáticas para poner fin a la guerra que comenzó a finales de febrero con una andanada de ataques estadounidenses e israelíes.

Lo que sacudió Oriente Medio y atizó temores sobre el impacto del conflicto en la economía mundial.

Consultado a bordo del Air Force One sobre las negociaciones, Trump respondió: "Tengo mucha paciencia... Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder".

"Tenemos muchas municiones", declaró además, antes de añadir: "Me gustaría tener más, para ser sincero, pero se ha dado tanto a Ucrania".

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, declaró el domingo que Trump está "dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen".

El emisario advirtió que su país sigue "listo" para atacar Irán y que se han desplegado más recursos en la región.