EN VIVO I Guayaquil City vs. U. Católica: por la fecha 22 de la LigaPro por Teleamazonas

Guayaquil City recibe a Universidad Católica este lunes 27 de julio de 2026 en el Estadio Christian Benítez Betancourt, en un compromiso correspondiente a la Fecha 22 de la LigaPro Serie A. El balón rodará a partir de las 16:30 (hora de Ecuador), en un duelo donde ambos clubes llegan con realidades distintas pero con la urgente necesidad de sumar unidades en el tramo decisivo de la temporada.

El conjunto visitante, Universidad Católica, atraviesa un momento dulce en el torneo local. El Trencito Azul llega motivado tras encadenar tres victorias consecutivas frente a rivales directos como Liga de Quito, Deportivo Cuenca y Barcelona SC. Estos resultados le han permitido escalar de forma sostenida en la tabla de posiciones hasta colocarse en el segundo lugar con 35 puntos, manteniéndose firmemente en la pelea por los puestos de vanguardia.

Para este cotejo en el puerto principal, el estratega de la Chatoleí, Diego Martínez, recupera a piezas fundamentales en su esquema táctico. Las reapariciones del mediocampista y capitán Emiliano Clavijo, junto al lateral derecho Gregori Anangonó, fortalecen el planteamiento del cuadro capitalino, que buscará imponer su ritmo de juego dinámico en una cancha rápida como la del Estadio 'Chucho' Benítez.

Por su parte, el antecedente más reciente favorece ampliamente al cuadro camaratta. En la primera etapa del campeonato (Fecha 7), Universidad Católica goleó 4-1 a Guayaquil City en el Estadio Olímpico Atahualpa. No obstante, el equipo 'ciudadano' intentará apoyarse en la localía y en las condiciones climáticas de Guayaquil para revertir ese historial previo y frenar la racha positiva de su rival.