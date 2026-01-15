Alto Mando Militar se instala en Guayas de forma indefinida; 'ofensiva total' en 3 provincias

El Ministerio de Defensa anunció, este jueves 15 de enero de 2026, el inicio de una fase de 'ofensiva total' contra las estructuras delictivas que operan en tres provincias: Guayas, Los Ríos y Manabí.

"Se ejecuta un mega despliegue masivo de tropas militares hacia la ciudad de Guayaquil, desde donde cerca de 10 000 efectivos se desplegarán estratégicamente hacia distintos cantones de estas provincias", señaló esa Cartera de Estado.

Además, por disposición del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se ordenó la instalación indefinida del Alto Mando Militar en la provincia del Guayas.

El objetivo de que los jefes de las fuerzas Terrestre, Naval y Aérea se instalen de forma permanente en Guayas es "dirigir las operaciones desde territorio, acelerar la toma de decisiones y asegurar una respuesta inmediata frente a cualquier amenaza".

¿Qué significa 'ofensiva total'?

Según el Ministerio de Defensa, la ofensiva se desarrolla bajo objetivos reservados y contempla la intervención de sectores y zonas priorizadas, definidas con base en análisis de inteligencia militar.

"Las acciones se ejecutan con carácter ofensivo y sin tregua, enfocadas en golpear directamente a quienes atentan contra la seguridad ciudadana", señaló esa institución.