El Ejército de Ecuador se enfrentó a guerrilleros para liberar a dos secuestrados

Las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo militar que culminó con la liberación de dos personas secuestradas y la muerte de un integrante de ese grupo armado irregular.

El enfrentamiento se produjo durante una operación de reconocimiento militar desarrollada en el cantón Lago Agrio, entre la madrugada del viernes 10 y el mediodía del sábado 11 de enero.

Según el Ejército, la operación se realizó con información de inteligencia militar, tras recibir requerimientos de la Fiscalía General del Estado y de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) de la Policía Nacional.

Las investigaciones previas permitieron confirmar la presencia de dos personas secuestradas, un colombiano y una ecuatoriana, por miembros del grupo armado irregular que opera en la zona fronteriza. Ambos fueron liberados y se encuentran a buen recuado, según la entidad castrense.

Durante la intervención, las fuerzas militares se enfrentaron con integrantes de los Comandos de la Frontera. Como resultado del operativo, uno de los presuntos guerrilleros fue abatido y se logró la incautación de armas, municiones, equipos de comunicación y uniformes de uso militar.