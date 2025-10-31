Noboa: 'Si voy a pedir licencia' para hacer campaña en la consulta y referéndum 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó que pedirá licencia para la campaña de la consulta popular y referéndum, los lugares para instalar las bases militares extranjeras y las propuestas que tiene para restructurar el Estado.

Las declaraciones las realizó en exclusiva a Teleamazonas este viernes 31 de octubre del 2025. El Primer Mandatario también habló del paro de la la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la situación económica.

“Si voy a pedir licencia, pero no para todo (el periodo)", afirmó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en torno al proceso que e mpezará el sábado 1 de noviembre del 2025.

El Primer Mandatario detalló que tendrá una ponencia el martes 4 y el miércoles 5 y jueves 6 recibirá a Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU.

"El día 6 de noviembre, en la noche que ya se acaba ese compromiso, pediré licencia en caso de hacer campaña", ratificó Noboa.

Sobre el paro de la Conaie, el Presidente dijo que el objetivo era mantener el problema lejos de Quito para no afectar a más familias y proteger la ciudad.

También, Noboa recaló que "no es un concurso de belleza ni de imagen" sino que todo debe concentrarse en su gestión.

"Uno tiene que ser un buen gobernante y poner el pecho a las balas y eso fue lo que hicimos". Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Noboa confirmó que las cuentas de dirigentes indígenas fueron congeladas tras una investigación y siguiendo un procedimiento legal porque se detectaron fondos irregulares.

“Pudimos rastrear fondos que iban a ser destinados para desestabilizar un Gobierno. La información que tenemos y el detalle de las transferencias no tenían nada que ver con el uso real. Todo esto sigue un procedimiento legal y basado en una investigación y rastreo de dinero ilícito”, sentenció.

El Presidente aseguró que querían tumbar su Gobierno y señaló a grupos políticos y sociales que apoyaban el paro.

“No es mi opinión, es lo que decían algunos dirigentes (…) Los que siempre han perdido en las urnas y siempre han buscado desestabilizar el Ecuador. El correísmo apoyaba mucho de esto y con otros grupos trataron de desestabilizar al Ecuador y de tumbar un presidente legítima elegido". Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Consulta y bases militares extranjeras

Además, el Primer Mandatario dijo sentirse seguro del fondo y apoyo que recibirán las pregunstas de la consulta popular y referéndum que se enfoca en temas de seguridad y política nacional.

“No creo que se trata de mí se trata del país. Son cuatro preguntas para mejorar la vida de los ecuatorianos, para cambiar al Ecuador”, afirmó.

En cuanto a la posibilidad de tener una Asamblea Constituyente, Noboa dijo que se debe esperar a que la pregunta gane. Solo reveló que una mujer encabezará la lista de candidatos en Pichincha y un hombre liderará la lista de Guayas.

"La Constituyente dependerá también de las propuestas (...) No es una idea mía, es de un movimiento político. La idea de ADN es tener una Constitución con 180 artículos y que siga en la misma línea de protección de los derechos de la naturaleza, de las personas, de colectivos, y sobre todo, que ponga primero como grupo prioritario a la gente que hace las cosas bien" Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Respecto a la instlación de bases militares, Daniel Noboa confirmó que los dos posibles lugares para instalar las bases militares son Manta y Salinas. Dijo que se descartó Baltra, de Galápagos, porque requiere que se "junten diferentes naciones y organizaciones que protejan y estén presentes".

Noboa descartó que se instale, en este momento, una base en Esmeraldas porque Manta y Salinas están mejor ubicados para el control marítimo. De igual forma, confirmó que se tabaja con países europeos para tener presencia militar extranjera en las provincias fronterizas.

"Hemos hablado con Francia, Reino Unido y Estados Unidos sobre la importancia de tener presencia fronteriza, no solo en Esmeraldas, sino en Carchi y en Sucumbíos". Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Recalcó que en sucumbios la situación es igual de grave que en Esmeraldas y que se afecta la flora y la fauna amazónica por el tráfico de droga y minería ilegal.

Asimismo reveló que ha conversado con el Gobierno de Brasil para tener una base en conjunto de policía amazónica en Sucumbíos u Orellana. "De esa manera los países amazónicos nos juntamos para poder luchar contra el crimen organizado, minería ilegal y con la destrucción de nuestra Amazonía", añadió.

¿Senado en lugar de Asamblea?

Noboa plantea implementar el modelo de un Senado en lugar de la Asamblea Nacional con el objetivo de reestructurar el Estado ecuatoriano. El presidente descartó que un bicamaralismo.

"Una cámara que se llame Senado (...) La gente entiende congresista y senador. No creo en un Federalismo, no funcionaría en un país con distancias tan cortas", indicó.