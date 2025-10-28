Tres características que propone ADN para redactar una nueva Constitución si gana la consulta

El movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente Daniel Noboa, plantea una nueva Constitución con un enfoque simplificado, moderno y eficiente, en caso de que triunfe la opción del “Sí” en la próxima consulta popular impulsada por el Ejecutivo.

Según la propuesta, el texto constitucional estaría compuesto por 180 artículos, una reducción significativa frente a los más de 400 que tiene la actual Carta Magna de 2008, indicó este martes 28 de octubre del 2025 el presidente Noboa.

La idea, según Noboa, es crear una Constitución “sencilla de entender y de interpretar”, que proteja los derechos de los ciudadanos y de la naturaleza, pero que priorice al ciudadano que cumple con la ley y contribuye al desarrollo del país.

“El Ecuador necesita inversión extranjera, desarrollo y un sistema penal coherente con la realidad actual”, señala la propuesta, subrayando la necesidad de fortalecer la seguridad y la justicia.

Uno de los ejes centrales sería la reforma del sistema judicial y penal, con el fin de evitar la impunidad en casos graves de narcotráfico y crimen organizado. El Presidente criticó que “hoy en día se libere a delincuentes mediante recursos como el habeas corpus”, lo que, según dijo, debilita el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Otro punto clave se refiere a la administración de los bienes incautados al narcotráfico. ADN propondría que estos activos pasen a ser utilizados directamente en beneficio de la sociedad, destinándolos a financiar programas sociales, infraestructura y proyectos productivos.

Instalación de bases extranjeras en Ecuador

Sobre la propuesta de bases extranjeras, Noboa informó que Salinas es una opción importante, porque ya tiene infraestructura instalada y por estar en una zona geográfica clave para el control de la pesca ilegal, y Manta..

Aclaró que la posibilidad de que se instale la base militar en Baltra tiene la intención de proteger a Galápagos de la pesca ilegal. Asimismo, controlar esta zona evitaría que se siga perpetuando el tráfico ilegal de armas. Por ejemplo, la Armada del Ecuador informó que ayer se encontró en el espacio marítimo del archipiélago un arsenal de armas, lanza cohetes y rifles de alto calibre.