Así se jugará la fecha 22 de la LigaPro: fecha, hora, dónde ver...

La fecha 22 de la LigaPro se jugará entre el sábado 25 y el lunes 27 de julio de 2026.

Entre el sábado 25 y el lunes 27 de julio del 2026 se jugará la fecha 22 de la LigaPro, ofreciendo una jornada crucial en la lucha por los primeros lugares y la tabla acumulada del campeonato ecuatoriano.

El partido más atractivo de esta jornada se jugará el domingo. Dos de los clubes más laureados y con mayor hinchada del país se ven las caras en Guayaquil. Barcelona buscará imponer condiciones en casa, mientras que Liga de Quito intentará sumar en un territorio siempre exigente para cambiar los resultados de los últimos encuentros.

Independiente del Valle visita Machala para medirse ante un Orense que suele hacerse fuerte en el calor de su reducto. IDV llega con dispuesto a sumar para no ceder terreno en la parte alta y seguir manteniendo el invicto. Este encuentro será transmitido en vivo por Teleamazonas y la página web de teleamazonas.com.

Un duelo de mucha tradición que cierra la jornada futbolera será entre Deportivo Cuenca y Emelec. El 'Expreso Austral' recibe al 'Bombillo' en la capital azuaya, en un partido donde la urgencia de puntos de ambos planteles pondrá la emoción al en este duelo.

A continuación la programación completa de la fecha 22: