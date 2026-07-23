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Así se jugará la fecha 22 de la LigaPro: fecha, hora, dónde ver...

Tres días de intenso fútbol se vivirá en Ecuador con la fecha 22 de la LigaPro, entre el sábado 25 y el lunes 27 de julio. 

La fecha 22 de la LigaPro se jugará entre el sábado 25 y el lunes 27 de julio de 2026.

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Autor

Redacción Teleamazonas.com 

Actualizado:

23 jul 2026 - 17:58

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Entre el sábado 25 y el lunes 27 de julio del 2026 se jugará la fecha 22 de la LigaPro, ofreciendo una jornada crucial en la lucha por los primeros lugares y la tabla acumulada del campeonato ecuatoriano.

El partido más atractivo de esta jornada se jugará el domingo. Dos de los clubes más laureados y con mayor hinchada del país se ven las caras en Guayaquil. Barcelona buscará imponer condiciones en casa, mientras que Liga de Quito intentará sumar en un territorio siempre exigente para cambiar los resultados de los últimos encuentros. 

Independiente del Valle visita Machala para medirse ante un Orense que suele hacerse fuerte en el calor de su reducto. IDV llega con dispuesto a sumar para no ceder terreno en la parte alta y seguir manteniendo el invicto. Este encuentro será transmitido en vivo por Teleamazonas y la página web de teleamazonas.com

Un duelo de mucha tradición que cierra la jornada futbolera será entre Deportivo Cuenca y Emelec. El 'Expreso Austral' recibe al 'Bombillo' en la capital azuaya, en un partido donde la urgencia de puntos de ambos planteles pondrá la emoción al en este duelo. 

A continuación la programación completa de la fecha 22: 

LigaPro 2026
Programación - Fecha 22
Fecha Hora Partido
Sábado, 25 de julio
Sábado 19:00 Vinotinto FC vs. Libertad
Domingo, 26 de julio
Domingo 13:15 Delfín vs. Leones FC
Domingo 15:45 Orense vs. Independiente del Valle
Domingo 16:30 El Nacional vs. Macará
Domingo 19:15 Barcelona SC vs. Liga de Quito
Lunes, 27 de julio
Lunes 14:00 Deportivo Cuenca vs. Aucas
Lunes 16:30 Emelec vs. Universidad Católica
Lunes 19:00 Técnico Universitario vs. Mushuc Runa
Fuente: LigaPro Ecuador · Programación oficial de la Fecha 22.

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