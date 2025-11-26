Noboa respaldó a las FF.AA. en la ceremonia de posesión del nuevo Alto Mando Militar

El presidente Daniel Noboa asistió a la ceremonia de cambio de mando de la Cúpula Militar

En una ceremonia castrense realizada la mañana de este miércoles 26 de noviembre de 2025, se realizó la posesión del nuevo Alto Mando de las Fuerzas Armadas.

El evento, celebrado en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en Parcayacu, norte de Quito, contó con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, autoridades de Gobierno y mandos de las tres ramas militares.

Durante el acto se llevó a cabo el cambio de mando del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los Comandantes Generales de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea. También ocurrió el ascenso honorífico de las máximas autoridades militares.

La nueva cúpula militar queda conformada de la siguiente forma:

El general de División del Ejército, Henry Santiago Delgado Salvador es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco).

El general de División John Eduardo Miño Razo tomó el liderazgo de la Fuerza Terrestre.

El contralmirante Ricardo Manuel Unda Serrano fue posesionado como comandante de la Fuerza Naval.

El brigadier general Mauricio Xavier Salazar Machuca asumió la comandancia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Los oficiales habían sido designados por el presidente Noboa en septiembre de 2025, pero su posesión oficial se concretó este 26 de noviembre en una ceremonia que incluyó la entrega de insignias de mando.

Respaldo de Noboa a las Fuerzas Armadas

Al final de la ceremonia militar, el presidente Daniel Noboa e dirigió a las tropas, y emitió un corto discurso. Primero agradeció el trabajo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y reiteró el apoyo gubernamental.

“Tengan la certeza de que este Gobierno respalda el compromiso y sacrificio de los valientes hombre y mujeres que integran esta institución militar. Cualquier que ose en atacarlos o al menos despreciar a las Fuerzas Armadas tendrán que enfrentarse conmigo, pues siempre los defenderé”, dijo el Primer Mandatario.

Aeronaves sobrevolaron Quito este miércoles 26 de noviembre

Además, advirtió a los soldados que “el uniforme que llevan merece respeto, merece confianza e integridad. Por eso no vamos a tolerar que unos pocos manchen el esfuerzo de miles que se juegan la vida todos los días”.

Noboa también dijo que el Gobierno y las FF.AA. no se rendirán ante el crimen. “Jamás nos rendiremos, primero se van a rendir las mafias, primero se van a rendir los criminales y vamos a prevalecer. Vamos a darle paz a los ecuatorianos y que quede en los libros de historia que cada uno de ustedes lucho por un mejor país”, señaló.