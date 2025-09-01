Presidente Daniel Noboa renueva toda la cúpula militar 'ante nueva fase de guerra' en Ecuador

Militares bordean el Palacio de Carondelet en el centro de Quito.

A través de los Decretos Ejecutivos 111 y 112 el presidente Daniel Noboa renovó completamente la cúpula militar este lunes 1 de septiembre del 2025.

Según un comunicado de la Presidencia de la República, el objetivo de la renovación es “refrescar filas y fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en esta nueva fase de la guerra”.

Con el Decreto Ejecutivo 111, Noboa cesó como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a Jaime Vela, quién se desempeñaba en el cargo desde el 28 de noviembre del 2023. En su lugar está el comandante Henry Delgado.

Desde este lunes, estará a cargo de la Fuerza Terrestre el general de División Iván Vásconez Hurtado en reemplazo de Mauricio Salazar.

En el caso de la Fuerza Naval, salió del cargo Pablo Caicedo y en la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), en cambio, fue cesado Celiano Cevallos.

A partir de este lunes 1 de septiembre, el Alto Mando militar queda conformado de la siguiente manera:

J efe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas : General de División Henry Santiago Delgado Salvador

: General de División Salvador Comandante General de la Fuerza Naval : Contralmirante Ricardo Manuel Unda Serrano

: Contralmirante Serrano Comandante General de la Fuerza Terrestre : General de División Iván Rodrigo Vásconez Hurtado

: General de División Hurtado Comandante General de la Fuerza Aérea: Brigadier General Mauricio Xavier Salazar Machuca

¿Quién es el nuevo Comandante en Jefe de los militares?

Henry Delgado, es licenciado en Ciencias Militares y Licenciado en Educación Física. Se graduó en 1987 de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro como Subteniente del Arma de Comunicaciones.

Como parte de su formación académica, cuenta con posgrados en Estudios Estratégicos Militares para la Defensa y Pedagogía de la Educación. También ha realizado cursos de Paracaidista, Especial de Selva “TIGRE”, otros de su especialidad y de perfeccionamiento.

También cumplió con el Curso Avanzado de Comunicaciones para Oficiales en Fort Gordon, en Georgia, Estados Unidos, así como de Comando y Estado Mayor de Alto Nivel en la Academia Militar del Ejército en Nanjing, en China.

Además, se formó en Planificación Estratégica por Capacidades en Madrid, España; Seguridad y Defensa en el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa en Washington, Estados Unidos y en el Programa de Estudios de Ciberseguridad en el Centro Europeo 'George C. Marshall' de Estudios de Seguridad, en Alemania.