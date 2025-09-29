Estas son las organizaciones que se inscribieron para hacer campaña por el referéndum 2025

Las organizaciones y movimientos políticos tienen hasta el 1 de octubre para inscribirse para realizar campaña por el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la inscripción de 13 organizaciones y movimientos políticos para realizar campaña electoral por el Reféndum 2025 en Ecuador.

Los consejeros electorales sesionaron la tarde de este lunes 29 de septiembre del 2025 para revisar y aprobar las inscripciones. Los ecuatorianos volverán a las urnas el próximo domingo 16 de noviembre para pronunciarse por dos preguntas de referéndum y una de consulta popular.

Los temas están relacionados con eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y con quitar el financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos en Ecuador.

En total son ocho organizaciones que harán campaña por el 'No' y cuatro que impulsarán el 'Sí'. Mientras que una está inscrita por ambas opciones.

Las organizaciones inscritas son:

Partido Unidad Popular (NO)

Partido Socialista Ecuatoriano (No)

Movimiento CREO (SÍ)

Movimiento Pueblo Igualdad y Democracia (NO)

Movimiento Democracia Sí (NO)

Movimiento ADN (SÍ)

Movimiento Pachakutik (NO)

Movimiento Amigo (SÍ)

Movimiento Centro Democrático (NO)

Partido Sociedad Patriótica (SÍ – NO)

Unión General de Trabajadores (NO)

Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (SÍ)

Conaie (NO)

¿Qué pasa con la consulta popular?

Ese mismo día, los ecuatorianos votarán en una consulta popular para decidir si se convoca o no a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 2008, vigente en el país.

Las inscripciones para hacer campaña en esta iniciativa finalizan el miércoles 1 de octubre. Hasta la tarde de este lunes, el único movimiento inscrito para la campaña de la consulta popular fue CREO, del expresidente Guillermo Lasso, que apoyará la opción del SÍ.

En declaraciones a la prensa indicaron que esta es la posibilidad que tiene el país de modificar la Constitución de 2008, a la que calificaron como ‘correista’.