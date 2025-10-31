Noboa viajará a EE.UU del 2 al 4 de noviembre, primeros días de la campaña para el referéndum

El presidente Daniel Noboa realizará un viaje oficial a Estados Unidos. Según el Decreto Ejecutivo 201, el Mandatario estará en las ciudades de Nueva York y Washington D.C.

Está previsto que esté en el país norteamericano desde el domingo 2 hasta el martes 4 de noviembre del 2025. Este viaje coincide con los primeros días de la campaña electoral para el referéndum y consulta del próximo 16 de noviembre.

Aunque desde el Ejecutivo aún no difunden la agenda oficial que el Mandatario tendrá en territorio estadounidense, Noboa aseguró, en una entrevista con Teleamazonas, que el martes 4 de noviembre tendrá una "ponencia" en EE.UU., sin dar más detalles.

Luego de esa cita deberá volver, ya que el 5 y 6 de noviembre recibirá en Quito a la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien visitará Ecuador por segunda vez en menos de cuatro meses.

Con Noem, el Presidente tratará las amenazas de seguridad que comparten ambos países y también conversará sobre la posibilidad de instalar nuevamente una base militar de Estados Unidos en las ciudades de Manta y Salinas.

"Estamos cooperando en temas de seguridad, no solo para Ecuador sino para Estados Unidos. Hay que cortar el problema de origen que viene desde la región", precisó Noboa al referirse al narcotráfico que parte de los puertos y costas de Ecuador hacia Norteamérica.

La posible instalación de estas bases extranjeras se daría si los ecuatorianos aprueban en el referéndum del 16 de noviembre que se elimine la prohibición que existe en la actual Constitución.

En la entrevista en Teleamazonas, Noboa también anticipó que espera tener una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, pero que eso se podría dar en las próximas dos o tres semanas, con una fecha aún por definir.

Este domingo 2 de noviembre, Noboa viajará a EE.UU. acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld; de la secretaria de Comunicación, Irene Vélez; del Secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, y de una comitiva de apoyo.