'Como alcalde fue un mediocre', Muñoz responde a Yunda en cruce de acusaciones en Quito

Pabel Muñoz respondió dos días después a las críticas del exalcalde Jorge Yunda sobre la gestión municipal en Quito.

El pasado 26 de octubre el exalcalde sobreseído, Jorge Yunda arremetió contra el actual alcalde de Quito, Muñoz a quien acusó de "inepto y perverso" en su cuenta de X.

Yunda escribió: "el inepto y perverso de Pabel pide, en el juicio injusto contra la doctora Linda Guamán, que le condenen a 10 años de prisión solo para anular a un posible rival político, miserable".

Yunda se refirió al caso pruebas PCR en el que Yunda, Guamán, y otros 12 funcionarios de su administración municipal fueron acusados de peculado. Este juicio terminó con la declaratoria de inocencia de los involucrados, porque según la sentencia del Tribunal Provincial, no se demostró "a ciencia cierta" que las pruebas RT-LAMP sean diferentes a las de PCR.

Pabel Muñoz, decidió responder en una rueda de prensa a las declaraciones de Yunda, que critica su gestión desde agosto del 2025, cunado lo tildó de "irresponsable" por los problemas que presentó el Metro de Quito en torno a su funcionamiento y mantenimiento.

Muñoz, dijo este martes que Yunda "como alcalde fue un mediocre locutor y veibolista". También sostuvo que no va a distraerse "a una oposición que no le aporta nada a la ciudad".