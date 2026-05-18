Pablo Iván Pamiño es el nuevo comandante general de la Fuerza Naval

El presidente Daniel Noboa designó, este lunes 18 de mayo de 2026, a Pablo Iván Pazmiño Manrique como el nuevo comandante general de la Fuerza Naval.

El Gobierno realizó cambios en la cúpula de la Fuerza Naval del Ecuador. A través del Decreto Ejecutivo 388, se dieron por terminadas las funciones del vicealmirante Ricardo Manuel Unda Serrano como Comandante General de la Fuerza Naval.

En el documento oficial, el Ejecutivo agradeció a Unda por los “valiosos y leales servicios prestados al país” durante el ejercicio de sus funciones. El oficial se desempeñaba en el cargo desde el 1 de septiembre de 2025.

En su reemplazo fue designado el contralmirante Pablo Iván Pazmiño Manrique como nuevo Comandante General de la Fuerza Naval.

Además, el decreto establece que Pazmiño Manrique recibirá el grado honorífico de Almirante mientras permanezca al frente de la institución naval.

¿Quién es?

El nuevo Comandante General de la Fuerza Naval, Pablo Iván Pazmiño Manrique, nació en la provincia de Imbabura el 4 de abril de 1967. Dentro de su formación militar se especializó en el área de Arma y perfeccionamiento en Superficie.

En su trayectoria académica cuenta con un Diplomado de Estado Mayor Conjunto, estudios superiores en Estrategia de la Defensa, además de títulos como licenciado en Ciencias Navales, magíster en Planificación y Dirección Estratégica y un PhD en Gestión y Conservación del Mar.

A lo largo de su carrera en la Armada ha ocupado varios cargos, entre ellos director general de Educación y Doctrina Naval, comandante de Guardacostas, director general de Personal y subdirector técnico del Instituto Oceanográfico de la Armada.

También se desempeñó como comandante del B.A.E. Orión, subdirector de Intereses Marítimos, jefe del Departamento de Operaciones de la L.A.E. Quito y comandante de la lancha hidrográfica Rigel.