Neymar sí va al Mundial: las cifras del sueño cumplido del 10

Neymar sí estará en el Mundial 2026.

¿Qué pesa más: su indiscutible calidad técnica o su falta de ritmo por frecuentes lesiones? Brasil debatió por meses si Neymar merecía ir al Mundial 2026. Su extraordinaria categoría inclinó la balanza y el 10 jugará su cuarta Copa del Mundo.

Neymar, de 34 años, cumple así el gran objetivo que se había trazado cuando volvió en 2025 al Santos, el club en el que se formó como futbolista.

Perseguido por preguntas en torno al delantero desde su primer día como seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti debió elegir este lunes entre las dos versiones conocidas de Neymar para el Mundial de Norteamérica, que se inicia el 11 de junio.

La primera, por la que se decantó finalmente el italiano al anunciar la convocatoria, es un futbolista de clase mundial, un brillante malabarista del balón que desarmaba defensas como estrella del Barcelona y del Paris Saint-Germain.

Y que también, con 79 goles, es el máximo anotador con la selección brasileña, por delante de Pelé.

La segunda versión, en los últimos meses, es un jugador al que las lesiones le impidieron tener continuidad y le robaron explosividad.

A continuación, los números de Ney camino al Mundial:

128 partidos con la Selección

Es el primer llamado de Neymar desde que Ancelotti inició su ciclo en junio del año pasado.

Jugó el último de sus 128 encuentros con los pentacampeones mundiales en octubre de 2023, cuando se lesionó de gravedad en un partido de las eliminatorias sudamericanas contra Uruguay en Montevideo.

Ocho goles en Mundiales

Neymar suma ocho goles en los Mundiales que disputó: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Se le presenta la oportunidad de escalar en el listado de brasileños con más anotaciones en la máxima cita del fútbol, en la que tiene por delante a Ronaldo (15), Pelé (12) y Ademir, Vavá y Jairzinho (9 cada uno).

Cuatro goles con su equipo

Aunque Neymar solo ha jugado 15 de los 31 partidos disputados por el Santos en 2026, debido a las lesiones, dejó destellos de calidad cuando pudo estar en cancha.

El 10 suma cuatro goles y dos asistencias en los ocho compromisos que ha disputado en la liga brasileña este año y anotó dos tantos en la Copa Sudamericana.

Una continuidad de siete partidos

La temporada pasada, Neymar encadenó siete partidos jugando los 90 minutos en el Brasileirão.

Fue su mejor racha desde sus tiempos en el PSG. ¿Podrá emularla en su vuelta a la Seleção con la mira en el ansiado hexacampeonato mundial?

El mejor momento de Neymar en su retorno al Santos llegó en la recta final de la temporada anterior.

Con cinco goles en los últimos cuatro partidos fue clave para salvar al equipo paulista del descenso en la Serie A y clasificarlo a la Copa Sudamericana de 2026.

Totalizó ocho anotaciones en 20 cotejos de liga en 2025.