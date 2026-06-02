Asesinan a ciudadano a plena luz del día en el suburbio de Guayaquil

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un ciudadano fue asesinado a tiros, este 1 de junio de 2026, en el suburbio de Guayaquil.

El hecho fue reportado específicamente en las calles 16 y San Martín, pasadas las 13:00.

De acuerdo con la información policial, se encontró el cuerpo tendido boca arriba sobre la calzada.

El crimen sucede pocas horas después de otro similar

Según se conoció, en el lugar se encontraron aproximadamente cinco indicios balísticos.

Los uniformados informaron que continuarán con las investigaciones para conocer el paradero de los responsables y la motivación del crimen.

Este hecho se registra pocas horas después de uno similar sucedido la tarde del domingo 31 de mayo de 2026.

En las calles 23 y Capitán Nájera, en el mismo suburbio de Guayaquil, otro ciudadano también falleció por un ataque armado.