Compensaciones para pescadores afectados por la jaiba mora: Cómo postular

La jaiba mora afecta la pesca de cientos de artesanos en cinco provincias.

Pescadores de cinco provincias de Ecuador podrán acceder a compensaciones económicas por las afectaciones ocasionadas por la plaga de jaiba mora.

Los pescadores artesanales podrán postularse hasta el 30 de junio de 2026 para recibir la compensación.

Sin embargo, los resultados de la convocatoria serán presentados a partir del 3 de agosto.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, solo podrán acceder a esta ayuda los miembros del sector pesquero artesanal.

La “Convocatoria de Subproyectos Productivos, Artesanales y Turísticos 2026” aplciará para pescadores de las provincias de Guayas, Santa Elena, Esmeraldas, El Oro y Manabí.

La postulación para este programa de compensaciones es en línea y no tiene ningún costo.

Para acceder, los interesados deben registrarse a través de la página web oficial.

La jaiba mora es un crustáceo que destruye las redes, acaba con la carnada y afecta al sector pesquero.

El 66% de los pesacadores indicó que la jaiba mora daña la captura objetivo y el 97% reportó daños en sus redes trasmallo de fondo, según datos del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP).