Ministerio de Salud finaliza las gerencias navales en tres hospitales de Guayaquil

Fachada del hospital General Guasmo Sur, uno de los tres hospitales que son administrados por gerentes navales desde agosto de 2025.

El Ministerio de Salud Pública pone fin a la administración militar en tres hospitales de Guayaquil.

En un oficio, del 28 de mayo de 2026, el ministro de Salud, Jaime Bernabé, agradece al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el apoyo brindado al Sistema Nacional de Salud.

Según Bernabé, la decisión obedece a "directrices institucionales actuales", y deja sin efecto las gerencias navales en los siguientes hospitales:

Pablo Herrera, gerente general del hospital Guasmo Sur .

. Luis Obando, gerente general del hospital Monte Sinaí .

. Marcos Zambrano, gerente del hospital Universitario.

En el documento, también se señala que el retiro de los gerentes navales se debe concretar luego de cumplir con el proceso de entrega-recepción, que será coordinado para garantizar una transición ordenada.

Teleamazonas contactó al Ministerio de Salud para conocer cuándo se realizaría el cambio de gerencias en dichos hospitales, pero no ha recibido una respuesta.

¿Por qué se recurrió a gerencias militares?

Los tres gerentes navales asumieron las administraciones de los hospitales públicos de Guayaquil el 14 de agosto de 2025, tras una decisión del Ministerio de Salud Pública.

El objetivo del Gobierno fue frenar una grave crisis sanitaria, marcada por la escasez de insumos y denuncias de corrupción.

También se adoptó a raíz del fallecimiento de 12 recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Universitario de Guayaquil, en julio de 2025. La decisión se basó en tres pilares:

Lucha contra la corrupción: Realizar ajustes internos y tomar el control del manejo presupuestario y logístico, para erradicar irregularidades en compras.



Realizar ajustes internos y tomar el control del manejo presupuestario y logístico, para erradicar irregularidades en compras. Mejora en la atención: Los oficiales designados asumieron la gestión técnica y sanitaria para abastecer las bodegas, mejorar la infraestructura y optimizar los servicios de los hospitales.

Los oficiales designados asumieron la gestión técnica y sanitaria para abastecer las bodegas, mejorar la infraestructura y optimizar los servicios de los hospitales. Perfiles especializados: Los oficiales navales seleccionados contaban con preparación en gerencia hospitalaria, logística y ciencias médicas.

Sin embargo, las quejas de pacientes y sus familiares por falta de medicamentos y citas médicas persisten. Incluso, algunos fármacos se comercializan irregularmente afuera de las mismas casas de salud.

Tampoco se conocen los resultados de las administraciones navales en sus nueve meses de gestión.