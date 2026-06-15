Ecuador busca apoyo internacional para esclarecer la muerte de Monika Silva

El Gobierno de Ecuador activó gestiones internacionales para reforzar la investigación sobre el fallecimiento de la activista social y ambientalista Monika Silva Koniuszek.

La Cancillería informó este lunes, 15 de junio del 2026, que solicitó cooperación técnica a Argentina y Polonia con el objetivo de fortalecer la transparencia y objetividad del proceso.

Gestión diplomática

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana indicó que las gestiones se realizaron a pedido del Ministerio del Interior.

La solicitud busca incorporar la participación de especialistas independientes que acompañen el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la muerte de la ambientalista.

Argentina se suma con peritos forenses

Como resultado de estos acercamientos diplomáticos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina aceptó brindar cooperación técnica al Ecuador.

La colaboración contempla la participación de dos peritos médicos forenses que actuarán como veedores dentro del proceso investigativo, conforme a los términos planteados por el Gobierno ecuatoriano.

Según la Cancillería, la presencia de expertos internacionales busca contribuir a la transparencia, objetividad y rigurosidad de las diligencias que intentan esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Silva.

Las autoridades señalaron que esta cooperación permitirá contar con una observación técnica adicional durante el desarrollo del caso.

La respuesta pendiente de Polonia

El Gobierno ecuatoriano también solicitó asistencia técnica a las autoridades de Polonia.

De acuerdo con el comunicado oficial, los canales de coordinación permanecen abiertos y se espera una respuesta sobre la posibilidad de sumar especialistas de ese país a las labores de acompañamiento y observación.