El marchista olímpico Jefferson Pérez liderará el Comité Olímpico Ecuatoriano

El campeón olímpico Jefferson Pérez encabezará el nuevo directorio del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE). Esta decisión se oficializó tras los acercamientos por parte del Comité Olímpico Internacional (COI) y del Gobierno a la propuesta presentada por las autoridades del deporte nacional, con el objetivo de resolver la crisis institucional e intervención que afectaba al organismo deportivo del país.

La reestructuración directiva busca restaurar la estabilidad institucional y garantizar la autonomía operativa exigida por la Carta Olímpica. Con la designación de un referente histórico del deporte ecuatoriano a la cabeza, se pretende restablecer la planificación con las federaciones y dar fin a los impedimentos administrativos provocados por las recientes disputas.

La prioridad inmediata de esta nueva directiva será regularizar el flujo de recursos económicos y asegurar la correcta preparación de las delegaciones ecuatorianas. La falta de resolución institucional mantenía en riesgo la participación de los atletas tricolores en los torneos oficiales del ciclo olímpico, por lo que la gestión administrativa y logística tomará el rol central en las primeras semanas de trabajo.

Con este acuerdo interinstitucional se da un paso definitivo para levantar la intervención estatal sobre el COE y devolver la confianza al deporte de alto rendimiento en Ecuador. La llegada de una figura de la trayectoria de Jefferson Pérez promete una gestión enfocada en el bienestar de los deportistas y en el fortalecimiento estructural del olimpismo nacional.

El Viceministro Roberto Ibáñez anticipó que una vez resuelto el tema, el Gobierno tiene previsto realizar el desembolso de un millón de dólares para las participaciones en las próximas competencias.