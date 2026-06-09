Capturan en Santa Elena a ciudadano polaco requerido por Interpol por narcotráfico

El hombre, de origen polaco, fue detenido en una vivienda en Santa Elena, informó la Policía Nacional.

Un ciudadano polaco, nacionalizado ecuatoriano, requerido por Interpol por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas fue capturado este martes 9 de junio de 2026, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

La detención se realizó en la provincia de Santa Elena durante la denominada Operación Varsovia, un operativo ejecutado por unidades especializadas de la institución policial.

El detenido fue identificado como Tomasz Jakimiec, de 48 años, quien mantenía una notificación roja de Interpol por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y era considerado un Objetivo de Alto Valor por las autoridades.

Según las investigaciones policiales, el ciudadano capturado tendría un papel estratégico dentro de una estructura criminal transnacional dedicada al envío de grandes cargamentos de droga desde puertos ecuatorianos hacia países de Europa.

Nexo entre organizaciones criminales de Ecuador

Además, las autoridades señalaron que el sospechoso sería un presunto nexo entre organizaciones criminales internacionales, entre ellas la denominada mafia albanesa, grupos armados irregulares de Colombia y estructuras delictivas que operan en Ecuador, como Los Lobos y Los Choneros.

Durante el operativo, los agentes también decomisaron dos armas de fuego que fueron ingresadas como indicios dentro de la investigación.

Tras su captura, Jakimiec fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales competentes para el desarrollo de los procedimientos legales correspondientes.