Caso Monika Silva: Fiscalía solicita peritos internacionales para la investigación

El lunes 8 de junio de 2026, la activista Monika Silva fue encontrada sin vida en su domicilio, en Santa Elena.

La Fiscalía General del Estado informó este jueves 11 de junio de 2026 que solicitó cooperación internacional para incorporar peritos extranjeros que participen en la investigación por la muerte de la activista Monika Silva, en Santa Elena.

Según el Ministerio Público, la medida busca fortalecer la investigación con elementos especializados que contribuyan al esclarecimiento del fallecimiento de Silva, ocurrido el pasado 8 de junio.

A través de su cuenta de X, la Fiscalía señaló que la incorporación de expertos internacionales permitirá obtener criterios técnicos adicionales que apoyen la investigación.

Gobierno respalda pedido de peritos extranjeros

Tras el anuncio de la Fiscalía, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que ha dispuesto acciones para colaborar con el proceso investigativo de la Fiscalía.

"Las indagaciones se desarrollarán con la mayor celeridad, rigurosidad y transparencia, para que los hechos sean plenamente esclarecidos", señaló el funcionario en su cuenta de X.

Reimberg indicó además que el Ministerio del Interior colaborará de manera integral con las entidades responsables de la investigación y respaldó la decisión de incorporar peritos internacionales al caso.

El 8 de junio de 2026 se conoció el hallazgo sin vida de Monika Silva. El cuerpo de la activista y presidenta de la Fundación La Integridad fue encontrado en su domicilio, ubicado en Santa Elena.