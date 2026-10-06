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Acaban con la vida de un hombre de 35 años en el ingreso de una mecánica en el sur de Quito

Investigan la muerte violenta de un hombre de nacionalidad extranjera en el sector de La Magdalena. La víctima presentaba impactos de arma de fuego en la cabeza.

Un hombre de 35 años fue asesinado en la entrada de una emcánica la tarde de este lunes 6 de octubre de 2026.

Policía Nacional

Autor

Roberto Cadena

Actualizado:

06 oct 2026 - 06:28

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Un hombre de 35 años, identificado como Yhonny Amundaray, de nacionalidad extranjera, fue asesinado la tarde del lunes 5 de octubre de 2026 en el sector de La Magdalena, en el sur de Quito

El crimen ocurrió en la entrada principal de una mecánica ubicada en la intersección de la avenida Teniente Hugo Ortiz y la calle Prado.

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, la alerta se emitió alrededor de las 18:40 a través del sistema ECU-911. Unidades de emergencia y levantamiento de indicios

Un allegado de la víctima relató a las autoridades que se había retirado brevemente del taller para comprar alimentos. 

Al regresar, cerca de las 18:30, encontró a la víctima tendida en la entrada del establecimiento con disparos en la cabeza.

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Según la Policía Nacional, un allegado al fallecio lo encontró tendido en el piso y con disparos a la altura de la cabeza.Policía Nacional 

Levantamiento de indicios

Tras el reporte, personal de la Policía Nacional acordonó la escena para proteger las evidencias físicas.  

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron al sitio en la ambulancia para brindar los primeros auxilios.

Sin embargo, los socorristas únicamente pudieron confirmar el deceso del ciudadano en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

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La Policía Nacional protegió la escena para realizar el levantamiento de indicios en la escena del crimen.Policía Nacional

Unidades especializadas de la Dinased, Criminalística, Policía Judicial, Antinarcóticos y Medicina Legal acudieron para realizar la inspección técnico-ocular, levantar los indicios balísticos y trasladar el cuerpo al centro forense

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar la motivación del ataque e identificar a los responsables.

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