Plazo para presentar denuncias contra portulaciones al Cpccs vence el viernes 3 de julio

La ciudadanía puede presentar denuncias contra las postulaciones de 309 aspirantes al Cpccs.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó desde este 1 de julio de 2026 el período para que la ciudadanía y las organizaciones sociales presenten denuncias contra los aspirantes al proceso de selección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El organismo electoral presentó la lista oficial de postulantes que incluye 309 participantes, entre hombres, mujeres y representantes de pueblos y nacionalidades.

De acuerdo con el calendario electoral, las denuncias podrán presentarse del 1 al 3 de julio de 2026, siempre que estén debidamente fundamentadas y se refieran al presunto incumplimiento de requisitos, prohibiciones o inhabilidades de los postulantes.

¿Dónde se pueden presentar las denuncias?

El CNE informó que los ciudadanos podrán entregar sus denuncias por escrito en los siguientes puntos:

La Secretaría General del Consejo Nacional Electoral

Las secretarías de las delegaciones provinciales electorales

Las oficinas consulares del Ecuador en el exterior

Cada denuncia deberá estar acompañada de la documentación que respalde los hechos expuestos y cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento que rige este proceso de selección.

Una vez recibida, la documentación será remitida a la Comisión Verificadora, que será la encargada de analizar cada caso y dar el trámite correspondiente.

Aspirantes podrán defenderse

Concluido el plazo para recibir denuncias, el CNE notificará a los postulantes sobre los señalamientos presentados. Esta etapa se desarrollará del 4 al 8 de julio.

Posteriormente, del 9 al 13 de julio, los aspirantes tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y presentar los argumentos o pruebas que consideren pertinentes, conforme a los plazos establecidos en el calendario electoral.

Proceso para elegir a los nuevos consejeros del Cpccs

La recepción de denuncias forma parte de las etapas previstas por el Consejo Nacional Electoral para garantizar la transparencia del proceso.

Con este mecanismo, la ciudadanía podrá alertar sobre posibles incumplimientos de requisitos o causales de inhabilidad antes de que avance el proceso de designación de los consejeros.