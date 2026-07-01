Estos son los seleccionados de Ecuador que se fueron el Mundial 2026 sin sumar minutos

México vs. Ecuador - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Jugadores de Ecuador posan para la foto de equipo antes del partido.

En la plantilla oficial de 26 jugadores que llevó el DT Sebastián Beccacece para el Mundial 2026, donde Ecuador llegó hasta los dieciseisavos de final tras caer ante México, hubo un grupo de futbolistas que formaron parte de la delegación, pero no sumaron minutos en ninguno de los partidos disputados (frente a Costa de Marfil, Curazao, Alemania y México).

A continuación se detalla la lista de los jugadores que se marcharon sin debutar en esta cita mundialista:Arqueros

Moisés Ramírez (A.E. Kifisia F.C.) – Hernán Galíndez atajó todos los partidos como titular indiscutible.

Gonzalo Valle (LDU Quito) – Permaneció en el banco de suplentes como tercer golero de la Selección.

Mediocampistas

Anthony Valencia (Royal Antwerp F.C.)

Anthony Valencia fue otro seleccionado sin minutos Tomado de redes sociales

Denil Castillo (FC Midtjylland)

Denil Castillo uno de los jugadores sin minutos en Ecuador Tomado de redes sociales

Delanteros

Jeremy Arévalo (VfB Stuttgart)

Todos los demás elementos de la plantilla (incluyendo los defensas de recambio como Joel Ordóñez o Jackson Porozo, y juveniles como Kendry Páez o Yaimar Medina) llegaron a ver minutos ya sea como titulares o ingresando desde el banquillo de suplentes a lo largo del torneo.