María Corina Machado 'no podrá llegar a la ceremonia' de entrega del Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado no llegará a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz

La opositora venezolana María Corina Machado está "a salvo" y viajará a Oslo, pero "no podrá llegar a la ceremonia" de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles, informó el Instituto Nobel.

"Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", afirmó en un breve comunicado esta entidad, que habla de "un viaje en una situación de extremo peligro".

Ana Corina Sosa Machado recibe galardón

El premio Nobel de la Paz fue entregado a su hija Ana Corina Sosa Machado este miércoles en Oslo, en ausencia de la galardonada.

Visiblemente emocionada, Sosa recibió la ovación del público, puesto en pie, erguida delante de una foto de su madre.

"Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", dijo en el Ayuntamiento de la capital noruega.

Al mismo tiempo señaló que mientras espera ese momento para abrazarla y besarla después de dos años, piensa "en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres".

Sosa comenzó expresando la "infinita gratitud", en nombre de su familia y de toda Venezuela, al Comité Noruego del Nobel por el hecho de que "la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo".

"Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz", dijo.

Antes de entregar el galardón, Frydnes pronunció un discurso en el que instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia "una transición pacífica hacia la democracia" en el país, un llamamiento que recibió un largo aplauso de los invitados en el Ayuntamiento de Oslo.

El portavoz del instituto, Erik Aasheim, dijo a AFP que "no sabemos cuándo" llegará a Oslo la opositora venezolana, en la clandestinidad desde agosto de 2024.

En la capital noruega está el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que iba a acompañar a Machado para recibir su galardón.

Noboa se reunirá con el Rey y el Príncipe heredero según su agenda internacional que desarrolla desde el pasado 4 de diciembre y lo ha llevado por España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega.

María Corina Machado la séptima ganadora que no asistirá a la entrega

Machado vive en la clandestinidad por más de 11 meses en Venezuela.

Su hija, Ana Corina Sosa Machado será quien reciba el galardón en su nombre en la ceremonia que se desarrolla en Oslo desde las 13:00 hora local (07:00 hora Ecuador).

Varios ganadores del Nobel de la Paz no han asistido a la entrega, entre ellos activistas encarcelados como Narges Mohammadi (2023) e Ales Bialiatski (2022), disidentes como Liu Xiaobo (2010) y Aung San Suu Kyi (1991) bajo arresto.

A ellos se suman las figuras de Le Duc Tho (1973) y Andréi Sájarov (1975) que no recibieron permiso para viajar, además de Carl von Ossietzky (1935) que estaba preso.

María Corina Machado (galardonada 2025) se convierte en el más reciente caso debido a impedimentos y amenazas de captura del gobierno de Venezuela, sumándose así a una lista de ausencias por encarcelamiento, exilio o negación de visado.