María Corina Machado aparece en Oslo tras la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado llegó a Oslo luego de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz.

Decenas de personas recibieron a María Corina Machado en Oslo, la capital noruega, este miércoles 10 de diciembre de 2025, tras la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz.

La líder opositora venezolana apareció desde una ventana del Grand Hotel para cantar el himno de su país ante la ovación de los presentes.

Luego saludó a sus compatriotas apostados a la espera de su llegada.

Machado salió de Venezuela en un barco rumbo a Curazao el martes. Los detalles de su viaje se han mantenido en secreto.

La hija de Machado recibió el galardón en nombre de su madre, ya que ella no llegó a la ceremonia. "Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", dijo la joven en el Ayuntamiento.

Así fue, y Machado llegó en horas de la madrugada de ese país, sin alcanzar a cumplir con ninguna actividad prevista para ese día.

Machado fue recibida con una ovación y al grito de 'Libertad'. En su cuenta de X publicó el primer video de su salida en el balcón de la capital noruega.