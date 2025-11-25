Próximo viaje oficial del presidente Daniel Noboa será a Emiratos Árabes Unidos

El presidente Daniel Noboa en una actividad en la provincia de Santa Elena.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, prepara un nuevo viaje oficial. Esta vez el destino será Emiratos Árabes Unidos, según informó la canciller Gabriela Sommerfeld este martes 25 de noviembre del 2025.

La funcionaria no detalló la fecha en la que se desarrollará el viaje. Pero indicó que la visita forma parte de los compromisos adquiridos cuando recorrió Oriente Medio, en mayo de este año.

En este viaje oficial se abordarán temas relacionados con seguridad, inversiones y cooperación para el desarrollo, confirmó la canciller Sommerfeld.

Según la Canciller, el viaje permitirá que el Ecuador tenga un centro de promoción en la capital de los Emiratos, "donde convergen personas influyentes y se da como un pequeño centro de negocios para que podamos atraer inversiones de diferente tipo".

Viaje a la ceremonia del Nobel

Entre los próximos viajes del presidente Noboa también está el que tiene previsto para acompañar a la lidereza de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, para recibir el Nobel de la Paz.

La ceremonia será en Oslo, Noruega, el próximo 10 de abril. Noboa confirmó que aceptó una invitación personal para acompañar a Machado en su ceremonia.

El viaje a Emiratos Árabes Unidos será la segunda salida internacional del mandatario tras la derrota en la consulta popular y referéndum, que no dio paso a la instalación de una Asamblea Constituyente ni a la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador.