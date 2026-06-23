Ecuador busca endurecer penas por reclutamiento de menores por bandas criminales

En Ecuador se busca endurecer las penas por reclutamiento de menores para bandas criminales.

La Asamblea Nacional avanza en el tratamiento de una reforma legal que busca fortalecer la prevención y sanción del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones delictivas y grupos armados.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo y actualmente en trámite legislativo, ya superó el primer debate en el Pleno y se encuentra en fase de preparación para el segundo y definitivo debate.

Según la Asamblea, la propuesta responde al crecimiento de este fenómeno en el país y plantea una estrategia integral que combina prevención, protección, investigación y sanción.

Reformas al COIP: Aumento de penas por reclutamiento

Uno de los cambios más relevantes contempla reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para endurecer las sanciones contra quienes recluten, utilicen o involucren a menores de edad en actividades relacionadas con estructuras criminales o grupos armados.

De acuerdo con el texto analizado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, la pena por estos hechos podría aumentar de 22 a 26 años de prisión, reforzando la respuesta penal frente a uno de los delitos considerados más graves contra la niñez y adolescencia.

Además, la propuesta amplía las conductas sancionadas.

No solo se castigaría el reclutamiento o enlistamiento de menores, sino también otras formas de captación, utilización e incorporación en actividades vinculadas al crimen organizado.

Reforma integral

La normativa no se limita al ámbito penal. El proyecto incluye modificaciones a varios cuerpos legales relacionados con educación, salud, seguridad, niñez y adolescencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo que facilitan la captación de menores por parte de grupos criminales.

Entre los ejes planteados se encuentran mecanismos de prevención en las comunidades, protección digital para evitar procesos de captación a través de internet, atención especializada para víctimas y acciones de reintegración social para niños y adolescentes afectados por estas redes.

Cifras alarmantes de adolescentes infractores en Ecuador

Los rostros de dos adolescentes presuntamente involucrados en un ataque armado en el aeropuerto de Guayaquil conmocionaron al país en junio de 2026.

Ambos, de 15 y 16 años, fueron aislados y son investigados por el asesinato de un supuesto cabecilla de una banda delincuencial.

Según el Observatorio de la Niñez, Adolescencia y Juventud, 10 adolescentes fueron detenidos en Ecuador cada día durante el primer trimestre de 2026.

Entre enero y marzo de 2026 fueron detenidos 888 adolescentes por distintos delitos en el país. En cambio, en el mismo período del 2024 se reportaron 626 detenciones, cifra que aumentó a 659 en 2025.

El mismo informe recoge que el 24,7% de los detenidos portaba un arma de fuego o arma blanca al momento de su aprehensión.