10 adolescentes fueron detenidos cada día en Ecuador el primer trimestre del 2026

Dos adolescentes fueron detenidos por el ataque armado en el aeropuerto de Guayaquil.

La participación de menores de edad en hechos delictivos genera conmoción en Ecuador. Datos del Observatorio de la Niñez, Adolescencia y Juventud muestran que diez adolescentes fueron detenidos al día en Ecuador durante el primer trimestre de 2026.

Entre enero y marzo de 2026 fueron detenidos 888 adolescentes por distintos delitos en el país. En cambio, en el mismo período del 2024 se reportaron 626 detenciones, cifra que aumentó a 659 en 2025.

Estos datos fueron expuestos el pasado 15 de junio en un foro organizado por ChildFund Ecuador. Dos días después se perpetró un crimen en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.

Capturan a dos adolescentes por triple asesinato en Ecuador

El hecho violento, registrado el 17 de junio de 2026, dejó como resultado la muerte de un presunto cabecilla de la organización criminal Los Águilas.

La Policía Nacional detuvo a dos adolescentes de 15 y 16 años, señalados como presuntos responsables de participar en el ataque armado. Tras su captura, los dos menores fueron trasladados a un centro para adolescentes infractores

Datos sobre las detenciones de menores

El informe también revela que en el 24,7 % de los adolescentes portaban algún tipo de arma de fuego o arma blanca cuando fueron aprehendidos.

La Costa concentra la mayoría de casos. Las provincias con mayor número de detenciones de adolescentes son Guayas, Manabí, Esmeraldas, Pichincha, Los Ríos y El Oro.

Según el Observatorio, el 67,3 % de los casos registrados en el primer trimestre del año ocurrieron en la Costa ecuatoriana.