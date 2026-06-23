Perrito travieso que quedó atrapado tuvo que ser rescatado por los bomberos en Quito

Perrito que quedó atrapado en las rejas de una vivienda fue rescatado por los bomberos en Quito.

Un perrito explorador quedó atrapado entre el cerramiento de su vivienda en Quito. El hecho sucedió la tarde del 23 de junio, en Calderón.

De acuerdo con información de Bomberos, tras una alerta acudió al rescate de una mascota que se encontraba atrapado y bastante inquieto entre las rejas de un establecimiento.

Maniobras para rescatar a Panchito

"Pancho descubrió un espacio entre unas rejas en Calderón y decidió investigar. El problema llegó cuando quiso salir y ya no pudo hacerlo", escribió la entidad en sus redes sociales.

Para liberarlo, según la información, Bomberos tuvo que realizar varias maniobras, incluso hubo que cortar los puntos de suelda necesarios para devolverle la libertad al perrito.

"Al final, el susto quedó atrás y Panchito pudo regresar sano y salvo con su propietario", añadió la institución.