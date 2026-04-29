IFAB aprueba expulsión por taparse la boca para ocultar comportamiento discriminatorio

La International Football Association Board (IFAB), el organismo que establece las reglas de juego del fútbol, acordó por "unanimidad" en una reunión extraordinaria en Vancouver (Canadá) que se sancionará con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca "para ocultar comportamientos discriminatorios".

"A discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un adversario podrá ser sancionado con una tarjeta roja", explicó la IFAB en un comunicado.

Esta medida entrará en vigor, como anunciaron tanto la IFAB como la FIFA en sendos comunicados, en el Mundial que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá

Igualmente se podrá mostrar cartulina roja a aquellos jugadores que abandonen el terreno de juego "en señal de protesta por una decisión del árbitro".

"A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta por una decisión del árbitro. Esta nueva norma se aplicará también a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego", destaca el comunicado.

Asimismo, se acordó que al equipo que "provoque la suspensión de un partido", se le dará, en principio, "la contienda por perdida por incomparecencia".

Estas modificaciones, que se comunicarán "en las próximas semanas" a los cuarenta y ocho participantes en el Mundial 2026, son el resultado de "exhaustivas consultas" mantenidas por la FIFA con todos los estamentos del mundo del fútbol.