Susto en Saquisilí: Hallan una boa constrictora en un centro de reciclaje

Una serpiente fue encontrada en un centro de reciclaje en Saquisilí.

Una boa constrictora fue hallada en un centro de reciclaje en Saquisilí, provincia de Cotopaxi, la tarde de este miércoles 29 de abril de 2026.

Personal del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 recibió la alerta pasado el mediodía. Agentes de la Policía Nacional, a través de la Unidad de Protección del Medio Ambiente y Energía (Upma) y del Ministerio de Ambiente y Energía acudieron al sitio para rescatar a la serpiente.

En el lugar efectivamente se halló una boa, misma que fue identificada antes por personal de la recicladora mientras hacía labores de limpieza.

Una boa constrictora fue hallada en un centro de reciclaje. ECU911

El animal fue entregado al Cuerpo de Bomberos de Saquisilí en un contenedor plástico.

Las autoridades reportaron que trasladaron a la serpiente hasta el Hospital Veterinario Planeta Vida, donde será valorada y atendida.