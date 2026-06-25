Pedido de revocatoria contra Daniel Noboa: proceso en el CNE, Presidencia responde

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfrenta un proceso de revocatoria de mandato ante el CNE.

El proceso de revocatoria del mandato contra el presidente Daniel Noboa avanza en el Consejo Nacional Electoral (CNE). El miércoles 24 de junio de 2026, el mandatario presentó oficialmente su contestación a la solicitud impulsada en su contra y pidió que esta se inadmitida por presuntos incumplimientos de los requisitos legales.

Enrique Herrería, secretario general jurídico de la Presidencia, presentó más de 22 cajas con 14 532 folios de documentación elaborada por diferentes ministerios e instituciones públicas para sustentar las acciones ejecutadas por el Gobierno.

¿Por qué se impulsa la revocatoria de Daniel Noboa?

La solicitud de revocatoria fue presentada por un grupo de ciudadanos que sostiene que el Presidente habría incumplido compromisos establecidos en su Plan de Gobierno y determinadas funciones constitucionales.

Con ese argumento solicitaron al CNE iniciar el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que establece los requisitos para activar un proceso de revocatoria del mandato de autoridades de elección popular.

Antes de autorizar la recolección de firmas, el CNE debe verificar si la solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad contemplados en la normativa.

La respuesta de Daniel Noboa

En su escrito, el presidente Noboa sostiene que el pedido debe ser rechazado porque no identifica de manera clara y verificable los hechos que justificarían una revocatoria.

Según la Presidencia, la solicitud no determina qué metas, compromisos o plazos del Plan de Gobierno habrían sido incumplidos. Además, argumenta que tampoco precisa cuáles serían las funciones constitucionales o legales que el Mandatario habría dejado de cumplir.

El Gobierno también señala que los argumentos de los proponentes se apoyan en indicadores generales, recortes de prensa, informes no individualizados y documentos que, en algunos casos, no corresponden al actual período presidencial 2025-2029.

¿Qué debe resolver ahora el CNE?

Con la contestación presentada por el Presidente, el CNE deberá analizar tanto la solicitud de revocatoria como los argumentos de descargo del Ejecutivo.

El organismo electoral determinará si el pedido cumple los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el reglamento vigente y la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Si el CNE concluye que la solicitud no cumple con esos requisitos, el trámite será archivado. En cambio, si la admite a trámite, los promotores deberán iniciar la recolección del número de firmas exigido por la ley para que posteriormente pueda convocarse a un proceso de revocatoria.

Mientras tanto, el Gobierno Nacional insiste en que la solicitud carece de fundamentos jurídicos suficientes y reiteró su compromiso con el cumplimiento del mandato otorgado por los ecuatorianos.