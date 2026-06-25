Daniel Noboa se reúne con Kristi Noem para fortalecer la cooperación en seguridad

Daniel Noboa se reunió en EE.UU. con Kristi Noem para avanzar en la cooperación de seguridad

El presidente Daniel Noboa inició este jueves 25 de junio de 2026 su agenda oficial en Estados Unidos con una reunión junto a Kristi Noem, Enviada Especial para el Escudo de las Américas.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron acciones de cooperación internacional para reforzar la seguridad y enfrentar al crimen organizado en Ecuador.

Cooperación internacional en materia de seguridad

La reunión estuvo enfocada en fortalecer el trabajo conjunto entre Ecuador y sus aliados estratégicos en temas de seguridad. Entre los asuntos tratados constaron los mecanismos de apoyo internacional para combatir a las organizaciones delictivas que operan en el país.

Además, se revisaron los avances del programa Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación que busca fortalecer las capacidades de los países participantes frente a amenazas relacionadas con el crimen organizado.

Análisis del Decreto Ejecutivo 424

Durante el encuentro también se analizaron las oportunidades de cooperación derivadas del Decreto Ejecutivo 424, firmado por el presidente Noboa el pasado 18 de junio de 2026.

Según el Gobierno, este instrumento permite al Estado ecuatoriano recibir asistencia internacional y otorga facultades especiales para enfrentar amenazas de grupos delictivos que afecten la seguridad ciudadana.