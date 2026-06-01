TCE reduce suspensión de derechos políticos contra Javier Pincay de dos años a seis meses

El TCE modificó la sanción impuesta por una falta electoral al alcalde de Portoviejo, Javier Pincay.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aplicó el principio de favorabilidad a favor del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, y modificó la duración de la suspensión de sus derechos de participación.

Juez del TCE redujo a dos años a seis meses la suspensión de los derechos de participación impuesta al alcalde de Portoviejo, Javier Pincay.

Pincay fue sancionado por cometer una infracción electoral, tras la ausencia del alcalde en el debate obligatorio organizado por el CNE durante las elecciones seccionales de 2023.

La decisión de reducir la suspensión fue adoptada por el juez electoral Joaquín Viteri, quien acogió un pedido presentado por Pincay para que se consideraren en su caso las reformas aprobados en el Código de la Democracia.

Según la resolución emitida el 29 de mayo de 2026, las reformas introducidas en julio de 2025 establecen una sanción menos gravosa para este tipo de infracciones, por lo que el magistrado resolvió modificar el período de suspensión de derechos políticos de 24 meses a seis meses.

No obstante, el juez aclaró que la reducción de la sanción no significa que esta quede automáticamente cumplida. Para que se determine la ejecución, Pincay deberá presentar la documentación que permita verificar el cumplimiento de la suspensión.