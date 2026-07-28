CNE niega entrega segundo pedido de entrega de formularios para revocatoria de mandato

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la entrega de formularios para la recolección de firmas para la revocatoria del mandato del Presidente Daniel Noboa y de su vicepresidenta María José Pinto.

La decisión se tomó la tarde de este martes 28 de julio de 2026. Se trató de la segunda solicitud que fue presentada por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y las centrales sindicales (Cedocut, UGTE, Fetmyp, Frente Popular)

El informe jurídico determinó que las organizaciones solicitantes no demostraron el presunto incumplimiento del plan de trabajo ni de las funciones constitucionales y legales del Presidente y la Vicepresidenta, condiciones contempladas en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para dar paso a este mecanismo de democracia directa.

Es el segundo pedido rechazado contra el Gobierno

Esta es la segunda solicitud de revocatoria del mandato presentada contra Daniel Noboa que es negada por el Consejo Nacional Electoral en menos de un mes.

El pasado 15 de julio, el Pleno del CNE también rechazó el pedido planteado por Conaie, al concluir que tampoco cumplía con las exigencias legales previstas para este tipo de procesos.

En ambos casos, el secretario Jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, solicitó al organismo electoral que desestimara las solicitudes y dispusiera su archivo. Como parte de esas acciones, el pasado 24 de junio entregó 22 cajas con documentación relacionada con la gestión del presidente Daniel Noboa.

Desde el Gobierno se ha señalado que las iniciativas responden a intentos de desestabilización política o están relacionadas con el escenario preelectoral de cara a las elecciones seccionales anticipadas previstas para el 29 de noviembre de 2026.