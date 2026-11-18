El presidente de la República, Daniel Noboa, recibirá este jueves 19 de noviembre de 2026 en el Palacio de Carondelet al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El presidente de la República, Daniel Noboa, recibirá este jueves 19 de noviembre de 2026 al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Palacio de Carondelet.

La cita bilateral está prevista para las 10:00 y marca una nueva jornada de acercamiento estratégico entre Washington y Quito.

Aunque ni la Presidencia de la República ni el Pentágono han revelado aún el detalle de los convenios específicos, el diálogo buscará reforzar la cooperación militar y la seguridad hemisférica.

Asimismo, ambas delegaciones revisarán acciones conjuntas para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.

Gira regional por Latinoamérica

La llegada de Hegseth a la capital ecuatoriana forma parte de una gira oficial por Latinoamérica orientada a fortalecer alianzas de defensa en la región.

Antes de su llegada a Quito, el funcionario estadounidense cumplió una agenda oficial en Bogotá (Colombia) este miércoles 18 de noviembre.

En ese país, entregó una aeronave militar Hércules C-130 y evaluó avances dentro de la iniciativa regional Escudo de las Américas.

Antecedentes de la cooperación bilateral

Esta será la primera visita de Hegseth a Ecuador desde que consideró la titularidad del Departamento de Guerra.

Sin embargo, el funcionario y el mandatario ecuatoriano ya han mantenido encuentros previos en espacios bilaterales y multilaterales:

Reunión en el Pentágono (junio de 2026): Noboa y Hegseth dialogaron en Washington sobre mecanismos de financiamiento y operaciones conjuntas contra las redes delictivas.

Noboa y Hegseth dialogaron en Washington sobre mecanismos de financiamiento y operaciones conjuntas contra las redes delictivas. Coalición regional (septiembre de 2026): Hegseth se Reunión de forma reservada en Panamá con el Bloque de Seguridad ecuatoriano —integrado por los ministerios de Defensa e Interior y las Fuerzas Armadas— en el marco de la Coalición de las Américas contra los Cárteles .

En citas anteriores, el secretario estadounidense calificó a Ecuador como un "socio clave" en el combate a las organizaciones criminales.

Por su parte, el Gobierno ecuatoriano mantiene el respaldo de Washington como un eje central de su estrategia de seguridad interna.