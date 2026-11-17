La vicepresidenta María José Pinto reemplaza en el cargo al presidente Noboa durante la campaña electoral de las elecciones seccionales de 2026.

La presidenta encargada de Ecuador, María José Pinto, realizará un viaje oficial a República Dominicana el viernes 20 de noviembre de 2026, para participar en un encuentro regional sobre gestión pública.

El desplazamiento consta en el Decreto Ejecutivo 536, suscrito por Pinto este martes 17 de noviembre del 2026. La funcionaria reemplaza al presidente Noboa durante la campaña electoral para las elecciones seccionales de 2026.

La agenda contempla su participación en el Diálogo Regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe, que se desarrollará en Cap Cana, República Dominicana.

Según el Decreto, el encuentro está orientado al intercambio de experiencias y buenas prácticas en gestión pública, así como a la cooperación entre los países participantes.

La Presidencia señala que la participación ecuatoriana busca promover iniciativas relacionadas con la eficiencia y la innovación en la administración pública.

¿Quiénes acompañarán a María José Pinto?

El Decreto establece que la comitiva oficial estará integrada por representantes de ministerios, secretarías y otras entidades del Estado, de acuerdo con sus competencias y los objetivos de la agenda presidencial.

Sin embargo, el documento no identifica a los funcionarios que viajarán ni precisa el número de integrantes de la delegación.

La Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia será la encargada de notificar a las instituciones que formarán parte de la comitiva oficial y del equipo de apoyo.